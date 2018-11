Saientoloogia hüljanud Leah Remini süüdistab Tom Cruise'i teiste saientoloogide julmas kehalises karistamises

Kolm aastakümmet saientoloogiakiriku liige olnud Leah Remini on ka varem kiriku kohta šokeerivaid paljastusi teinud. Nüüd aga väidab ta, et Tom Cruise on isiklikult teisi saientolooge füüsiliselt karistanud, vahendab The Sun. Naise sõnul leidis intsident aset kiriku peakorteris Californias.

Ekssaientoloog, kes purustas kiriku maine dokumentaaliga «Going Clear», väidab nüüd, et «Võimatu missiooni» seeriast tuntud filmitäht pole sugugi nii süütu kõrvalseisja, kui kiputakse arvama. Daily Beastile antud intervjuus ütles naine, et mees on kiriku seinte vahel toimuvast kehalisest karistamisest igati teadlik ning selles ka ise osalenud.

Näitleja ja endine saientoloog Leah Remini süüdistab Tom Cruise'i teiste saientoloogide füüsilises karistamises. FOTO: SCANPIX

Cruise on lähedane sõber saientoloogide juhi David Miscavige'iga, kes käivad kiriku endise sisepolitseiniku Tom De Vochti sõnul kokku kui sukk ja saabas. «Nad on väga sarnased isiksused, mõlema läheduses pidi väga ettevaatlik olema,» ütles mees. Väidetavalt on Miscavige kirikutöötajaid sageli lausa ähvardanud, et kutsub Tom Cruise'i, kes neil kere kuumaks kütab.