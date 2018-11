GBH soojendusesineja Dead Furies: meie juurde on tuldud ja tänatud, sest pärast kontserti on 9 kuu pärast sündinud laps

Robert: Veidi oleneb ka. Kui peab pikalt ootama, siis tahaks just juttu rääkida, see aitab aega kiiremini mööda saata. Naps ei ole ei reegel ega ka erand. See on täpselt nii, et kuidas kunagi. Trummar Eriku naine ütles, et minust pidavat olema kohe aru saada kui ma 0-promilliga lavale lähen. Ja sain nagu aru, et ta ütles, et see sobi mulle. Ega ennast kõrvalt ei näe.

Erik: Massoonide rituaale ei tee ja Baphometi ei kummarda, aga energiat maname üles küll. Lavale minnes peavad patareid täis olema.

Kes on unistuste bänd kellele soojendusesineja olla?

Ardo: Kui KISS meid oma tulevasel hüvastijätutuuril soojendajaks kutsuks, siis sellest piisaks. Sellest edasi võiks ise peaesineja olla.

Robert: The Hellacopters, kindlasti. Ma mäletan siiani, kuidas 1999 või 2000 saime Bentoniga (Tharapita, Manatark, PWA), keda siis kutsuti Voltsiks, Viru tänaval kokku ja ta laenas mulle The Hellacoptersi «Grande Rock» albumi ja häälevärinaga kirjeldas, kuidas see on täiesti uus level rockis. Mulle mõjub The Hellacopters siiani nii - värskelt.

Ardo: Kusjuures pean nõustuma Robertiga. The Hellacopters oleks ka ülikõva.

Kui juhtub paratamatus ja Dead Furies saab maailmakuulsaks, siis keda võtaksite ennast soojendama?

Ardo: Hetkeseisuga võtaks ma soojendajaks Kanada punk rock bändi Jonesy. Nad on segu Ramonesest, Cheap Trickist ja Rolling Stonesist, kes ei võta end liiga tõsiselt.

Robert: Aga võtaks pardale Zahiri? Suva, kes siin peaasineja. Nendega oleks lihtsalt õigustatud koos maailmakuulsaks saamine.

Milline on kõige vähem ja kõige rohkem rock’n’rollilikum asi Dead Furies’i liikmete elus?

Ardo: Kõik on rock 'n' roll, kui sa sellesse usud ja endale kindlaks jääd. See ei tohiks mingeid limitatsioone seada. Ma sain hiljuti isaks ja minu jaoks on see samamoodi rock 'n' roll, nagu hotelliaknast televiisorit välja viskamine.

Robert: See on individuaalne teema. Et me kõik teeme midagi klassikalises mõttes ebarockilikku ilmselt. Aga neid asju tuleb teha suure enesekindlusega, siis sellega kehtestad rockile uued piirid. No näiteks see kui Dave Grohl väikesi poisse lavale kutsub, siis tema käes muutub iga tegevus rockilikuks, omamoodi rocki-Midas on ta.

Erik: Kui mõelda rock’n’rollist kui elustiilist või attitudest, siis kõik mis teeme on rock’n’roll.