Pükstükid, kanaaju ja OÜtajad: need on kõige värvikamad sõnad, mis uude õigekeelsussõnaraamatusse lisati

Pükstükk

Unustage romperid ja jumpsuitid, nüüd on meil selle jaoks lihtne ja vahva kõlaga omasõna. Pükstükiks kutsutakse ühes tükis pluusi ja pükse, mida naised kannavad igapäeva- või peorõivana. Mitte segi ajada kombinesooniga, mida kasutatakse vaid tööks või spordiks.

Jennifer Lopez, Bella Thorne ja Blake Lively - need imekaunid naisevad kannavad pükstükke. FOTO: PA/Scanpix

Diip

Ingliskeelne «deep» tähendab sügavat või madalat, eestikeelne «diip» on tähenduselt aga natuke kitsam – diibiks võib nimetada mõnd sügavamõttelist lauset, ideed, teost või õigupoolest kõike, mil küljes väga sügav tähendus. Teismeliste kõnekasutuses igati tavaline «diip» on esialgu siiski argiväljend, mis kirjakeelde ei kuulu.

Näiteks see Instagrami postitus on ääretult diip:

Õhumüüja

Kuigi tänapäeva saastunud maailmas pole ka otseses mõttes õhu müümine midagi uut, on õigekeelsussõnaraamatu kohaselt õhumüüja keegi selline, kes on osav müüma mõttetuid tooteid või teenuseid tegelikust väärtusest palju kallimalt.

Vaata videost, kuidas käib õhu müümine otseses tähenduses:

Teemaviide

Nüüd on asi ametlik, ingliskeelse «hashtagi» asemel võime öelda ilusa eestikeelse sõna «teemaviide». Sõnaraamatu kohaselt on see märgist # ja sõnast koosnev viide, mis ühendab sama teema kohta käivaid sõnumeid sotsiaalmeedias.

Hollywoodi protestijate plakateid ehtis teemaviide MeToo. FOTO: AFP / Scanpix

Liiklusraev

Ingliskeelne road rage kõlab eesti keeles igati loogiliselt ja kenasti. Liiklusraevuks nimetatakse pahameelt kaasliiklejate vastu, mis võib olla põhjustatud näiteks soovist sõita teistest kiiremini või kujutlusest, et teised ei oska sõita.

Kui kaasliiklejad su välja vihastavad, on sind vallanud liiklusraev. FOTO: Caro/ScanPix

Kanaaju

Kuigi kanad näevad kuuldavasti värve paremini kui inimesed, ei piisa sellest, et liigipõhistest stereotüüpidest ja solvangutest pääseda. Väljendit «kanaaju» võib kasutada kellegi rumaluse kohta: näiteks on kanaaju see jalgrattur, kes liiklusraevus autojuhil normaalse kiirusega sõita ei lase. Poliitiliselt korrektne see väljend ilmselt siiski pole.

Kui kanad poleks sellised kanaajud, saaksid nad aru, et Eesti Keele Instituut kannab nende peale vimma. FOTO: AFP/SCANPIX

Bemar ja bemm

Liiklusraevu tekitab ilmselt ka see (vähemalt, kui te praegu autoroolis istute), et juba 90ndatest saati igapäevases keelekasutuses olnud väljendid bemar ja bemm pandi sõnaraamatusse alles nüüd. Loomulikult tähistavad need sõnad Saksa automarki BMW, mida peetakse sageli rullnokkade sõiduvahendiks.

Meenuta 2008. aasta hitti «Bemmi kummid»:

OÜtama

Paljud uude sõnaraamatusse jõudnud sõnad on Eesti inimeste teadvusse juurdunud ajakirjanduse kaudu. Nii ka OÜtamise mõiste, mis viitab inimestele, kes väldivad sotsiaalmaksu, vormistades töösuhte (mille pealt tuleb tasuda sotsiaalmaksu) teenuse ostmisena tasu saaja äriühingult.

Täpsemalt saad OÜtamise kohta lugeda siit.

OÜtamise eesmärk on lihtne: et jääks rohkem pappi kätte. FOTO: AP/Scanpix

Meestehoid

Kõik vajavad hoidmist! Naistehoidu veel meie sõnaraamatus ei ole, aga lastehoid on ammu olemas. Mehi on ju alati parajateks lasteks peetud, nii et on igati sobilik, et ka nende eest samamoodi hoolt kantakse. Meestehoid on naistele mõeldud üritustel või kohtades osutatav teenus, mille eesmärk on mehi naiste äraolekul tegevuses hoida. Võite ise ette kujutada, mida selleks vaja läheb...

2011. aasta SEB maijooksul sai meestehoius tünnisaunas käia. FOTO: Postimees/Scanpix

Leiupood

Ja viimaseks keeleteadlase Maire Raadiku isiklik lemmik. «Meil on hästi palju igasuguseid outlet'e. «Leiupood» võiks seda asendada,» avaldas Maire lootust, et uus sõna läheb laiemasse kasutusse. Sõnaraamatu definitsiooni kohaselt on leiupood selline koht, kus müüakse eelmiste hooaegade kaupa soodsa hinnaga.

Pildil on ühe Californias asuva leiupoe vitriin. FOTO: AFP/SCANPIX