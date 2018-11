Kim Kardashian avaldas võimaliku põhjuse, miks abikaasa Kanye West alati nii pahur välja näeb

Kim Kardashiani seksikaid pilte armastavad miljonid, kuid staar avalikustas, et abikaasa Kanye pole üks nende seast. 38-aastane teletäht rääkis Ellen DeGeneresi vestlussaates, et nii mõnigi vallatum postitus on mehe närvi ajanud, vahendas The Sun.

Saates tuli jutuks pilt, kus Kardashian küpsetab köögis kooki, ent kannab seda tehes vaid nappi aluspesu. Kuigi pildil on privaatne hetk, jõudis ka see naise Instagrami vahendusel miljonite silmapaaride ette. «See riietus oli mul ilmselt dresside all, aga mõnikord tuleb Instagrami jaoks ohvreid tuua,» rääkis Kardashian pildi tagamaadest.

Saatejuht Ellen tundis aga rohkem muret selle üle, ega naine ennast niimoodi ära või kõrvetada. «Niimoodi võib ka abikaasa käest pahandada saada, kui selliseid pilte liiga palju üles panna,» vastas Kim.

Kim Kardashian pani augustis oma Instagrami kontole pildi, kus küpsetab šokolaadikooki, seljas ainult aluspesu. FOTO: Instagram

Saatejuhi küsimuse peale kinnitas naine uuesti, et paljastavad pesupildid on Kanyele aeg-ajalt pinnuks silmas. «See on kahe otsaga asi. Ta tahab, et ma oleksin mina ise ja tunneksin end enesekindlalt, aga see häirib teda ka,» rääkis naine.

Kuigi abikaasa on seksikate piltide peale pahane, pole Kim oma käitumist muutnud. «Mõnikord ma mõtlen, et olen edaspidi Instagramis tagasihoidlikum, aga mõni teine kord on mul vaja näidata, et tunnen end oma kehas enesekindlalt, kuna olen palju trenni teinud,» selgitas naine.