«Troonide mängu» näitlejanna läks oma kallimast lahku

Nende sõnul on lihtne end petta ja öelda, et küll hiljem saab kõik laabub.

Tema tuntumad rollid on Anne Boleyn sarjas «Tudorid» (The Tudors), Irene Adler / Jamie Moriarty sarjas «Sherlock New Yorgis»(Elementary) ja Margaery Tyrell sarjas «Troonide mäng» (Game of Thrones).