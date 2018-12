Rokisaurus Hendrik Sal-Saller paljastab, kas autoritasudest võib rikkaks saada

Kristjan Jõekaldale ja Teet Margnale tulevad täna külla muusikud Maarja ja Hendrik Sal-Saller, saatejuhid Robert Rool ja Jüri Butšakov ning eurosaadik Urmas Paet. Hendrik Sal-Saller räägib, mis tunne on olla rockisaurus ja kas autoritasudest võib rikkaks saada.

«Hommik!» saatejuhid Robert Rool ja Jüri Butšakov meenutavad, kuidas nad üldse telesse sattusid ning mis elusid nad enne seda elasid. Teet ja Kristjan õpetavad Robertile ja Jürile mängu, mis peaks tagama edu nii naiste seas kui ka imetluse meeste seas.

Lauljatar Maarja räägib, kuidas on möödunud esimene aasta emana ning mismoodi on see nende pere elu muutnud. Samuti avaldab ta saladuse, mida ta oma lapsele unelauluks laulab. Ootamatu vastus üllatab nii saatejuhte kui ka publikut.