Jõulud kuuris: meie seas on inimesi, kes pingutavad pidevalt selle nimel, et hing sees hoida

Maardu lähedal elab kohe kokku kukkuvas majalogudikus ebainimlikes tingimustes 82aastane vanaproua. Iivi on teeneline meistersportlane kergejõustikkus, kelle vanuripäevad mööduvad oma roositaimede eest hoolitsedes ja kelle uusaastasoov on, et rahvas ei tülitseks. «Ausalt öeldes ei kujuta ma tegelikult ette, kuidas eakas naine siin üldse elab,» on Roald seda vaatepilti nähes šokeeritud.