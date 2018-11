Malaisias arreteeriti neli soomlast, keda kahtlustatakse kristliku materjali levitamises

Iltasanomat.fi andmetel on arreteeritute hulgas rahvasaadik Mika Niiko nõunik Timo Valtonen ja tema abikaasa. Valtonen on Soomes tuntud ka kui Jehoova misjoni tegevjuht.

«Valtonen kirjutas oma viimases Facebooki sõnumis, et keegi kohalikest teatas politseisse, et nad jagasid pastapliiatseid, millel oli viiteid kristlusele. Ta küsis, kas Malaisias saab peale islami ka teiste uskude esindaja olla ja talle vastati, et saab. Kuid siis selgitati, et nende käitumine võib tekitada plahvatusohtliku olukorra,» lausus rahvasaadik.