Video: kuidas primitiivsete tööriistade abil endale kiiresti kodu ehitada

Need kaks kambodžalast on pannud Youtube’i kanalisse Primitive Survival Tool ehitusvideoid alates 2015. aastast, näidates kuidas varasematel aegadel inimesed endale eluasemeid rajasid. Neid oskusi saab kasutada ka tänapäeval, kui satutakse troopilises looduses keerulisse olukorda.

«Tahame nende videote abil ka teistele õpetada, kuida saab piiratud tingimustes huvitavaid asju luua,» on nende videote kirjelduses.

Kahe mehe kõige populaarsemas videos on näha väikest maja, millest enamik on maa all ja mida ümbritseb tehisveekogu.