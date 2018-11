Video: kloaakides leidub selliseid «koletisi»

Hiljuti leidsid sellise USAs Texases Houstonis asuva eramaja elanikud, kes jäädvustasid objekti videole.

Harilikest mudatuppedest moodustunud «kera» FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

«Mind ehmatas, kui nägin seda massi liikumas. Ta meenutas nagu mingit organit, mis on kehast eemaldatud, kuid ikka veel elus,» lausus leiu teinud anonüümne majaomanik.

Ta lisas, et oma 32 eluaasta jooksul ei olnud ta varem midagi sellist näinud hoolimata sellest, et on maad kaevates erinevaid usse märganud ning ta on ka kalamees.

«Mind üllatas, et need ussid moodustasid nii suure massi. See objekt nägi välja nagu mõnest õudusfilmist või teiselt planeedilt,» lisas mees.

Mehe tehtud videot nägi ka USA Wrighti ülikooli zooloog Timothy Wood, kelle sõnul tekitavad neid «koletisi» harilikud mudatuped (Tubifex tubifex), kes on väheharjasussid.

Woodi selgituse kohaselt eelistavad need ussid reostunud vett. Kloaagis ei ole neil mullast pinnast, millel liikuda ja selle tõttu hoiavad üksteisest kinni, moodustades suuri roosakaid kerasid.

Kalamehed kasutavad neid usse kalasöödana. Kui need ussid on kloaagis, siis võivad neist saada erinevate haiguste kandjad ja on selle tõttu ohtlikud.

Kui veekogus langeb hapnik kriitilise piirini, siis nad tulevad pinnale.

Harilik mudatupp (Tubifex tubifex) on mudatuplaste sugukonda kuuluv väheharjasuss, kes elab Euroopas, Aasias ja Põhja-Ameerikas.

Mudatuped asustavad erinevaid veekogusid, eelistades reostunuid. Nad on indikaatorid, kes näitavad, et tegemist on saastunud ja inimtegevusest mõjutatud veekoguga.

Nende pikkus on umbes neli sentimeetrit.