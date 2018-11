KERTU JUKKUM KATSETAS HÜPNOOSI: hüpnotisöör Marissa naelutas patsiendi kott-tooli ja sisestas, et ta on kass. Vaata videost, mis juhtuma hakkas!

Soojenduseks tegi hüpnotisöör Marissa ehk Maris Saar ühe testi, mida ta ise kutsub «iseenda usaldamise testiks».

Ta palus Kertul käed ette sirutada, silmad sulgeda ja ette kujutada, et tema parema käe peale on asetatud raske raamat. Siis kirjeldas Maris, kuidas Kertu käsi väsib pisut ära ja vajub allapoole.

Seepeale kirjeldas hüpnotisöör, kuidas ta asetas Kertu paremale käele veel üle raamatu ning vasaku käe külge sidus õhupalli, mis Marise jutu järgi hakkas Kertu vasakut kätt kõrgemale tõmbama.

Ja mis juhtustki? Kertu vasak käsi, kuhu olid kujutletavad õhupallid seotud, oli kõrgemal kui tema parem käsi, kus oli kaks rasket raamatut. «Sõnadel on suur jõud,» nentis seepeale Kertu.

Järgmiseks alustas Maris hüpnoosiga. Hüpnoosi ajal sisestas ta Kertule, et kui ta uuesti ärkab, pole tal võimalik enam oma jalgu liigutada.

«Need on kinni,» sõnas Kertu, kui Maris ta hüpnoosist äratas ning palus kirjeldada, kuidas ta jalad end tunnevad. Kuna hüpnoos on turvaline, sai Kertu juba lühikese hetke pärast oma jalgu taas liigutada.

Järgmiseks püüdis hüpnotisöör Kertule sisestada, et kui ta uuesti üles ärkab, ei mäleta ta enam oma nime. Küll aga, kui Kertu hüpnoosist ärkas, mäletas ta oma nime ning sai selle ka ilusti välja öelda.

«Hüpnoosiga ongi niimoodi, et inimestel, kes teevad oma peaga tööd, neil on tihti raskem unustada asju, sest neil on nii harjumuspäraselt sees see, et nad peavad mäletama kõiki asju,» sõnas seepeale Maris.

«Ilmselgelt sa pead mäletama oma töös väga palju asju, et see, kes sa oled ja mis tööd sa teed, on nii harjumuspärane, et seda on raske välja lülitada,» lisas ta.

Seejärel sisestas ta, et kui Kertu üles ärkab, siis on ta hoopiski pika ja koheva sabaga kass. Kui Kertu üles ärkas, uuris Maris, kuidas ta oma keha tunneb.

«Ma tunnen oma keha unes,» kirjeldas Kertu.

Seepeale uuris Maris, kuidas on lood Kertu näoga? «Ma tunnen, et mu nägu on nagu vormis. Vormi sees,» sõnas ta ja kui Maris pakkus, et Kertu prooviks end pisut liigutada, vastas Kertu: «Ma ei taha liigutada. Mulle meeldib, et ma olen nagu kinni.»

Kuigi on silmnähtav, et hüpnoos mingil moel Kertu peal töötas, ei pidanud ta end siiski kordagi otseselt kassiks ega tundnud ka, et tal oleks saba taga.

Lõpuks sisestas hüpnotisöör, et Kertul on küll kümme sõrme, ent ta on ära unustanud number kolme. Ka lisas ta, et Kertu käed on väga rasked ning neid on raske liigutada.

«Kuidas sul mõttevaba olekuga läheb? uuris Maris Kertult, kui oli ta hüpnoosist üles äratanud.

«Vahelduva eduga,» sõnas Kertu napilt.

Seejärel uuris Maris Kertult, kuidas tema käed end tunnevad. «Nad on mega rasked ja ma ei taha neid liigutada,» sõnas Kertu.

Seejärel uus Maris, mitu sõrme Kertul on. «Kümme,» vastas Kertu kiirelt, ent kui Maris palus tal oma sõrmed kokku lugeda, vaatas ta hüpnotisööri esmalt kahtlustavalt, ent sai ka siis sellega hakkama.

«Sa vaatad mulle kuidagi väga kahtlustavalt otsa?» küsis uuris Maris.

«Kui palju neid olema peaks?» küsis Kertu naerdes.

«Palju on tavaliselt inimestel sõrmi?» uuris Maris.

«Kui midagi juhtunud pole, siis kümme,» sõnas Kertu.

Seejärel sõnas Maris, et ta tooks Kertu oma tavapärasesse olekusse tagasi. «Või sa tahad ikkagi jääda sellesse kergesse kapslisse?» uuris ta.

«See on ikka päris tore,» vastas Kertu, mistõttu otsustasid nad, et väljatoomine hüpnoosist on pisut teistsugune. Selline, et mõistus päris kohe tööle ei hakka ning et mõneks ajaks jääb alles selline mõnus olek.