Mida oleks printsess Diana oma miniatele Kate’ile ja Meghanile öelnud?

Prints Andrew ekskaasa, 59-aastane Ferguson esines Piers Morgani, Susanna Reidi ja Kate Garraway hommikusaates «Good Morning Britain», kus ta rääkis nii kahest kuninglikust pulmast kui ka printsess Dianast, teatab thesun.co.uk.

Yorki hertsoginna Sarah Ferguson oma tütre, printsess Eugenie ja Jack Brooksbanki pulmas oktoobris 2018 FOTO: Pool / Reuters/Scanpix

«Mina ja Diana olime head sõbrad, ta ütles mulle alati, et ükskõik, mis ka ei juhtuks, pea tuleb püsti hoida,» sõnas Yorki hertsoginna.

Printsess Diana 1997. aastal mõni aeg enne oma surma FOTO: John Stillwell / PA Wire/PA Images/Scanpix

Abielu ajal prints Andrewga jäi Ferguson silma oma kummalise huumori, ebatavalise riietuse ning printsess Diana sõbraks olemisega.

Prints Andrew ja Sarah Ferguson oma pulmapäeval 23 juulil 1986 FOTO: Rights Managed / Illustrated London News Ltd/Mar/Scanpix

Sarah Ferguson ja ta mees läksid lahku 1992 pärast seda, kui Briti meedia teatas, et hertsoginnal oli suhe ta finantsnõustajaga. Ferguson oli Briti kuninglikule perele võlgu, ta ta sattus mitmetesse skandaalidesse, mille tõttu kuninganna Elizabeth II ja teised pereliikmed ei soovinud temaga enam suhelda. Ferguson töötas end ise uuesti üles, maksis võlad ära ja temast sai edukas ärinaine.

Kui prints William abiellus 2011. aasta aprillis Catherine Middletoniga, siis Fergusoni pulma ei kutsutud.

Yorki hertsoginna Sarah Ferguson mais 2018 prints Harry ja Meghan Markle'i pulmas FOTO: Gareth Fuller / PA Wire/PA Images/Scanpix

Kuid kui prints Harry abiellus selle aasta mais ameeriklanna Meghan Markle’iga, oli ta juba pulmakülaliste seas. Oktoobris abilellus Sarah Fergusoni ja ta eksmehe, prints Andrew noorem tütar, printsess Eugenie ja ka siis oli Ferguson kohal.

Printsess Eugenie ja ta ema, Yorki hertsoginna Sarah Ferguson oktoobris 2018 FOTO: Steve Parsons / AP/Scanpix

Yorki hertsoginna arvates oleks printsess Diana oma kahe poja naisevalikuga rahule jäänud.

Meghan Markle (vasakul) ja Catherine Middleton FOTO: PA/Scanpix

«Olen kindel, et Dianale oleks nii Kate kui Meghan meeldinud. Diana oleks juba enne poegade abiellumist neile öelnud, et nad tegid hea valiku. Mulle Diana väga meeldis ja me saime omavahel hästi läbi. Diana oli hea südamega ja kaastundlik, ta oskas inimestega suhelda ja neis parima välja tuua,» sõnas Ferguson.

Yorki hertsoginna arvates oleks printsess Diana muianud ja öelnud, et ta kaks ulakat poissi on meheks saanud ja neil on naised, kes toovad neis parima välja.

Printsess Diana ning ta kaks poega, prints William (paremal) ja prints Harry FOTO: PA / PA Archive/Press Association Images/Scanpix

Ta lisas, et Diana oleks miniatele rääkinud oma kogemusest kuninglikus peres, raskustest, kuid ka parematest aegadest ning andnud häid näpunäiteid, kuidas saada hakkama nii pere sees kui avalikkuses. Nii Kate kui Meghan oleks saanud juhatust eelkõige Dianalt, mitte niivõrd Buckinghami palee töötajatelt.

Printsess Diana 1997 FOTO: Mark Cardwell / Reuters/scanpix

«Ta oleks neid kallistanud ja kinnitanud, et nad saavad hakkama ning et ta on nõus neid igal sammul aitama. Diana käis kuningliku pere «kadalipust» läbi nooremana kui Kate ja Meghan, kes olid sinna perre abielludes vanemad ja kellel oli rohkem elukogemusi. Ta oleks oma miniate üle uhkust tundnud, sest nad mõlemad on intelligentsed ja kenad noored naised. Kindlasti oleks ta veetnud palju aega oma lastelastega,» lausus Yorki hertsoginna.

Sarah Fergusonil oli paar head sõna ka kuninganna Elizabeth II jaoks.

Elizabeth II FOTO: PPE/SIPA /Scanpix

«Tema Majesteet on suurepärane naine, kes on Ühendkuningriigi sümbol ja maailma üks huvitavamaid inimesi. Ta on paljudele eeskujuks ja mul on hea meel, et ta taas aktsepteerib mind kuningliku pere liikmena,» lisas Yorki hertsoginna.