Pildid ja video: tänu Donald Trumpile jäi kalkun Herned ellu

Trump teatas, et vastavalt rahvahälestusele on armu väärt Peas, kuid ta ei tea, mis saatus ootab Carrotsit.

«Peas'il on tõeliselt vedanud. Ma ei ole näinud ilusamat kalkunit, kui tema,» teatas USA president.

Vabariiklane Donald Trump viskas kalkunile armu andmisel nalja rivaalide, demokraatide üle öeldes, et nad vist üritavad kalkunite eeskujul oma sulgi siluda.

Lõuna-Dakota põllumajandusametnike teatel kasvatatakse tänupüha kalkuneid teistest kalkunitest eraldi. Peas ja Carrots olid erihoones, kus neid harjutati inimestega olema, et nad Valge Maja aeda viies suurest rahvahulgast ei ehmuks.

Kahe kalkuniga tehtud katsed näitasid, et Peas eelistas popkorni ja Brad Paisely muusikat, Carrotsile seevastu maitsesid M&M kommid ja talle meeldis Elvis Presley.

Presidendi poeg oli isale öelnud, et nende kalkun on ta lemmikloom ja ta ei taha, et nad ta ära söövad. Lincoln oli linnu alles jätnud.