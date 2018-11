«Radari» tegijad selgitasid, miks nad saates LSD-d tarvitasid: keegi ei taha ju lugeda teatriarvustust inimeselt, kes pole etendust näinud

«Keelud ja käsud ei otsusta, kuidas inimesed käituvad. Pakistanis on alkoholi tarbimine rangelt keelatud, ometi on iga neljas kinnipeetud autojuht alkoholijoobes,» tõid saate tegijad selgituseks.

Nad lisasid: «Lähtume oma töös põhimõttest, et keegi ei taha ju lugeda teatriarvustust inimeselt, kes pole etendust näinud. See tähendab, et peab olema teemas päriselt sees, et vahendada võimalikult objektiivset pilti nähtusest. Kui teeme persoonilugu kellegist, siis me lähme talle koju, veedame temaga koos päevi, et tuua vaatajateni võimalikult tõene pilt inimesest. Samamoodi tegutsesime ka oma viimases loos, kui otsustasime LSD mikrodoosimise väidetava tööd efektiivsemaks tegeva mõju omal nahal järele proovida.»