Naine, kes pole kümme aastat hambaid pesnud: mind ei huvita, et mu suu haiseb

The Sun Online küsitles kolme naist suuhügieeni teemal ja sai teada, et need naised pole väga kaua keskmise inimese kombel oma hammaste eest hoolitsenud. Ja naiste jutu järgi on nendega kõik korras, soovitavad seda teistelegi ja raha jääb ka rohkem kätte.

23-aastane Alice Kid, kes kasvatab koos partneriga 18-kuust last, sõnas, et tema ei ole kümme aastat hambaid pesnud. Viimane kord võttis ta hambaharja kätte kui ta oli 13 ja sai hambaklambritest vabaks.

Alice Kid ei ole kümme aastat hambaid pesnud FOTO: Facebook

«Kümme aastat hiljem ja mul ei ole hambaauke ega midagi. Mul on elus olnud vaid üks plomm ja see oli enne seda kui mul hambaklambrid olid. Iroonilisel kombel oli see ajal, mil ma hambaid pesin,» sõnas Alice.

«Mul ei ole probleemi, et mu suu rõvedal haiseb. Kuigi on võimatu öelda, millal su suu haiseb nagu üleküpsenud juust, siis ei ole minu partner selle kohta kunagi midagi halba öelnud. Ainuke asi, mida ma teen, on nätsu närimine,» lisas erivajadustega laste õpetaja.

Alice ütleb, et peeglisse vaadates on tema naeratus ideaalne.

Gemma laseb lastel hambaid pesta, kuid ise seda ei tee. FOTO: Facebook

33-aastane pereema Gemma sõnas, et ta ei ole 2013. aastast hambaarsti juures käinud, ning on suuhügieeni pealt kokku hoidnud 2000 naela.

Gemma ütles, et kuigi ta suitsetas kunagi 20 sigaretti päevas, siis on tema hambad suuremalt jaolt korras. «Mul on kaks musta hammast, mis tuleks eemaldada. Üks hammas murdus hiljuti pooleks,» sõnas Gemma, kuid põhjendas, et see on tingitud sellest, et ta öösel magades lõuad kõvasti kokku surub.

Oma lastele ta samu vaateid peale ei suru ja lapsed pesevad hambaid, kuid tulevikus kavatseb ta nendega sellel teemal rääkida.

Kiara Hillil on hammaste pesemiseks liiga kiire. FOTO: Facebook

19-aastane hooldajana töötav Kiara Hill sõnas, et tal on tavaliselt nii kiire, et tal läheb meelest hambaid pesta. Ta selgitas, et kuigi tal on kõverad hambad, mitte kehva suuhügieeni pärast, vaid et ta sai kunagi jalaga näkku.

Viis aastat suitsetanud, kuid praeguseks loobunud Kiara sõnas, et talle ei meeldi kulutada suuri summasid suuhügieenile. «Kui ma peaksin arvama, siis ma leian, et ma pesen hambaid kaks korda kuus. Ja see on siis, kui ma mäletan seda teha,» kommenteeris Kiara.