Helista mulle mobiilile või halloo kosmos: pakume telefoniloosiga liikmeid värvanud erakonnale Rahva Tahe heliloosungeid

Nagu teada, on erakonna loomiseks vaja 500 liiget. Tartlased Madis ja Eha Sütt leidsid väljakutsele lihtsa ja kaasaegse lahenduse: kõikide erakonnaga liitujate vahel pandi loosi Samsung Galaxy mobiiltelefonid. Septembris alanud kampaaniat saatis edu ning täna registreeriti 550 liikmega sõbralik-konservatiivne erakond Rahva Tahe.

Erakonna asutaja Madis Sütt tõdes aga Postimehele antud intervjuus, et kuna kõik on käinud niivõrd kiiresti, pole partei tulevikuplaanid veel päris selged. Sealhulgas on kindlasti valimata ka erakonna tunnuslaul ja loosung, mistõttu Elu24 uuele poliitilisele jõule abikäe ulatab. Olge mureta, sobilikke variante on õige mitu!

Ummamuudu - «Kõnõtraat»

Alustame 90ndatest. ETV saates «7 vaprat» ilma teinud ja isegi Raadio 2 aastahiti valimise kinni pannud megahitt on kõigil siiani eredalt meeles. Kaasahaarav ja kõlav laulurida «Ütle mulle oma telefoninummer» sobiks slogan'iks nagu valatult. Samuti on seeläbi valimistel garanteeritud kõigi võrokeste hääled.

Ice Cream - «Helista mulle mobiilile»

Tüdrukuteansambel Ice Cream läks 2004. aastal laiali, aga nende suurim hitt elab Eesti rahva kollektiivses mälus ilmselt igavesti. Kuigi ka loo pealkiri oleks igati äge lööklause, kõlavad laulus veel poliitiliselt kõnekad sõnad «kuulen su häält siis kõikjale». Kindlasti tahavad Sütid, et ka Rahva Tahe kõikjale kostaks.

Kalju Terasmaa ja Anu Anton - «Kosmos-Maa»

Ja nüüd tõelise klassika juurde. Kalju Terasmaa ja Anu Anton laulsid selle pala 1960ndate lõpul eesti rahva südamesse ning kuulajat kõnetab kosmoseteemaline armastuslaul praegugi. Vanema põlvkonna poolehoid käes nagu nipsti!

Carly Rae Jepsen - «Call Me Maybe»

Tõsi küll, uue erakonna nimest paistavad läbi isamaalisus ja rahvuslus, kuid kuidagi on vaja haarata ka välismaalaste tähelepanu, eriti kohalike omavalitsuste valimisi silmas pidades. Carly Rae Jepseni megahitt pole ka liialt pealetükkiv: «helista mulle võib-olla», aga kui ei taha, siis pole ka hullu.

Drake - «Hotline Bling»

Uus erakond on tõestanud, et ei karda lagedale tulla omapäraste ja kaasaegsete lähenemistega. Siin on järjekordne võimalus: pole midagi moodsamat ja ägedamat kui räpist valimisloosung teha. Drake laulab, et «helista mu telefonile hilja õhtul, kui vajad mu armastust» – niisamuti peaks poliitiline erakond teada andma, et nad on igal kellaajal valmis valijaid kuulama ja aitama.

Potap ja Vera Brežneva - «Pronto»

Vene keele kõnelejad moodustavad Eesti elanikkonnast veerandi, nii et vaid eestikeelsete loosungitega piirdumine tähendab neljandiku võrra vähem poolehoidu. Appi tuleb Ukraina poplaulikute koostöös sündinud «Pronto», mille kaasakiskuvad sõnad lähevad peale ka siis, kui keel päris selge pole.

Adele - «Hello»

Briti laulja megahitt on poliitilistest sõnumitest tiine. Hea poliitik teeb tegusid, kuid oskab ka vigade eest vabandada: «Ma olen tuhat korda helistanud, et paluda vabandust kõige eest, mida teinud olen,» laulab Adele. Samuti on tähtsal kohal valijatega kohtumine, seegi on lauljataril käpas: «Tere, see olen mina, mõtisklesin, kas sa sooviksid pärast kõiki neid aastaid kohtuda ja kõik läbi arutada?»

Veelgi enam, Adele ei laula ainult endast, vaid pöörab tähelepanu ka teistele, täpselt nagu õige poliitik. «Tere, kuidas sul läheb?» uurib ta laulus. Nõnda eeskujulik naine tuleks lausa Rahva Tahte patrooniks nimetada!

Artjom Savitski - «Telefon on väljas»

Kuid mõtlema peab ka neile, kelle telefoniloos külmaks jättis. Kunagi superstaarisaates teise koha saanud laulja Artjom Savitski aitab meil ka neile sobiliku heliloosungi leida. Rahva Tahe ei jäta kõrvale ka neid valijaid, kelle telefon välja on lülitatud.

HND - «Ütle, mis sa teed»