Video: Põhja-Sentineli saare põliselanikud tapsid misjonäri, kes oli nende silmis ohtlik

Uurimine näitas, et Chau maksis kohalikele kaluritele, et nad ta sentinelide juurde viiks. Ta jõudis 16. novembril nende saare lähedale, kus ta istus ümber kanuusse, millega sõitis saare randa.

Andamanide ja Nicobaride saarestikel elab lisaks sentinelidele veel mitmeid põlishõime, kes ei soovi ülejäänud maailmaga suhelda. Neid on üsna vähe alles ja on selle tõttu kaitse all.

India võimud ei soovita minna neil saarestikel paikadesse, kus on põliselanikke. Näiteks on Andamanide saarestikus suur maantee, kus turistidel on ohtlik sõita, kuna see kulgeb läbi põliselanike maade ja neid võidakse rünnata. On teada kümneid juhtumeid, milles põliselanikud on sealt läbi sõitnuid rünnanud ja isegi tapnud.