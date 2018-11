Politsei vabandas, kuna kirjeldas liputaja suguelundeid pisut liiga detailselt

North Yorkshire'i politsei andis kodulehel teada, et liputajal, kes ennast pühapäeva varahommikul 20-aastase üliõpilase ees rahuldas ja seejärel minema jooksis, on «väike peenis ja märgatavalt madalal rippuvad munandid», kirjutas Mirror .

Politsei sõnul on kurjategija välimuse «ilmekas» kirjeldus inimestes pahameelt tekitanud ning nüüdseks on info muudetud «sobilikumaks». Uue kirjelduse kohaselt otsib politsei «paksu paljast meest».

North Yorkshire'i politsei pressiesindaja andis teada, et kahtlusalune on väga kahvatu jumega, 35-45-aastane, veidi alla 180 cm pikk ning turske kehaehitusega. «Tal on väga vähe rinna- ja kubemekarvu, nähtavaid tätoveeringuid ega arme pole,» kirjeldas politsei liputajat.