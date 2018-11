Uuring Soomes: «suhkrudeitimise» varjus leiab aset seksikaubandus

«Suhkrudeitimiseks» nimetatakse vanema mehe ja noore naise suhet, milles mees on naise sponsoriks. Kuna tasuta lõunaid ei ole olemas, siis naine maksab talle antava raha ja luksuskaupade eest tavaliselt seksiga.

Vanem mees ja noor naine. Pilt on illustreeriv

Soomes kasutatakse «sukrudeitimiseks» peamiselt kahte lehekülge, Sugardaters ja Richmeetbeautiful . Neil lehekülgedel on umbes 27 000 soomlase konto.

Neil lehekülgedel saab konto luua alates 18. eluaastast, kuid seal on ka nooremaid, kuna registreerimisel ei pea oma vanust tõestama.

Uurivad ajakirjanikud leidsid sealt kontosid, millel tüdrukud teatavad avalikult, et nad on alaealised. Kõige noorem sealt leitu on vaid 13-aastane.