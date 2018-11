Video: tõstukijuhi apsaka tõttu kukkusid laoriiulid nagu doominoklotsid

Ei ole teada, kus see juhtum aset leidis ja kes oli see tõstukijuht, kes kollapsi korraldas.

Video alguses on näha, et turvakaamera suunas sõidab tõstukiga mees, kes üritab teele jäetud kaubast mööda sõita. Ta riivab kogemata ühte riiulit, mis kõikuma hakkab ja siis kokku kukub. See tekitab ahelreaktsiooni, mille tõttu veel mitu riiulit, millel on kaup, kõikuma hakkavad ja siis ümber kukuvad.