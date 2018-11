Vaata järgi: David Guetta, J Balvin ja Bebe Rexha avaldasid värvika muusikavideo hitile «Say My Name»

Video autoriks on Hannah Lux Davis , kes on ka varem Guettaga koostööd teinud "Don’t Leave me Alone" visuaalidega ning valmistanud muusikavideoid sellistele artistidele nagu Ariana Grande, Demi Lovato ja Lil Wayne.

Viimase kuu jooksul on hitti "Say My Name" on kogunud seni 75 miljonit striimi ja lüürikavideo 50 miljonit vaatamist.