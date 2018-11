Jim Carrey selgitas, miks ta erakuks hakkas

56-aastane staar, kes oli kaua aega silmapiirilt kadunud, andis nüüd Radio Timesile intervjuu, milles selgitas erakuks hakkamise põhjuseid.

Carrey sõnul oli ta enne erakuelu tundnud, et Hollywood oli tema jaoks ammendunud ja ta võttis aja maha.

Jim Carrey 26. oktoobril 2018 Los Angeleses BAFTA galal FOTO: Jordan Strauss / AP/Scanpix

«Vajasin iseendaga olemist ja hingamisruumi. Paljud arvavad, et olen väga üksik, tegelikult ei ole. Naudin oma seltskonda, mulle meeldib rahu, vaikus ja eraklikkus,» sõnas staar.

Näitleja elab Los Angelese jõukate piirkonnas Brentwoodis, kus tal on suur villa koos aiaga. Ta käib kodust väljas ja sündmustel üsna harva.

Carrey teatel kuluvad ta päevad maalides ja raamatuid lugedes. Mõnda aega on ta ka seriaali «Kidding» võtetel.

«Maalimine on nii elustiil, hobi kui teraapia. Ma avastasin endas maalikunstniku üsna hilises eas. Kriitikute sõnul ei ole mu tööd halvad,» jätkas Carrey.

Kaader 2003. aasta filmist «Bruce Almighty». Pildil Jim Carrey ja Jennifer Aniston FOTO: Rights Managed / Ronald Grant Archive / Mary Evan/Scanpix

Carrey oli 1990. aastate lõpul ja 2000. aastate alguses üks esimesi Hollywoodi meesnäitlejaid, kellel hakati maksma väga suuri tasusid. Carrey sai näiteks nii «Liar, liar» kui «Bruce Almighty» hittkomöödia eest üle 30 miljoni dollari.

Carrey sõnul ei ole ta enam see inimene, kes ta oli 10 – 15 aastat tagasi. Praegu ta kaalub iga sõna, mida ta avalikult ütleb.

«Mõtlen sageli, kuidas mu tütar Jane tundis, kui kõik talle ta kuulsat isa nina alla hõõrusid. Jane sai juba esimeses klassis aru, et tal võib olla raske sõpru leida, sest temaga võidakse tahta sõbrustada vaid ta kuulsa isa tõttu. Kui ma talle kooli järele läksin, siis piirasid lapsed mu ümber, et ma neile oma tegelasteks kehastuks. Saan nüüd aru, et see oli mu tütre jaoks väga raske,» selgitas staar intervjuus.

Carrey sõnul peetakse koomikuid ka eraelus koomikuteks, kuid tegelikult on ta oma loomult väga tõsine inimene.

«Saan kodus olla mina ise, kuid väljapool pean olema see lõbus sell, kelleks mind peetakse. Vahel on see väga raske, sest tahan olla ka tõsine ja tõsiselt võetav,» lausus näitleja.

Carrey rõhutas, et ta ei vali filmirolle inimestele meeldimiseks.

Kaader 1997. aasta filmist «Liar,Liar». Pildil Jim Carrey (vasakul) FOTO: Rights Managed / Ronald Grant Archive / Mary Evan/Scanpix

«Minult on küsitud, et miks ma kogu aeg ei võiks lõbus olla ja lõbustada. Minu jaoks on tähtis kogemus ja kui mulle midagi meeldib, siis seda ma teen. Järgmisel korral katsetan midagi uut, olgu see siis kas naljakas või tõsine,» lisas näitleja.

Carrey sõnul on ta kannatanud sügava masenduse ja depressiooni all hoolimata sellest, et on kuulus, tal on eluks vajalik olemas ja veel rohkemgi.

«Olin oma karjääri tipul ja kuulus, kui mind tabas mõte, et see kõik on tegelikult mõttetu ja ma ei suuda enam nii elada. Pidin õppima oma meeleolu järskude tõusude ja langustega elama. Ja õppisingi. Olen nüüd märgatavalt tasakaalukam ja tean, et kui tuleb «vihmane periood», siis tuleb see üle elada ja «päikeselist aega» oodata,» lausus koomik.

Carrey teatel on elu teda piisavalt raputanud ja ta oskab nüüd õnnelikke hetki nautida.

Jim Carrey 2016 FOTO: Christopher Polk/AFP/Scanpix

«Mitte keegi ei ole kogu aeg õnnelik, sest elu muutub. Ma ei «upu» enam depressiooni, sest oskan olla õnnelik. Tunnen end paremini kui varasemal ajal ja saan aru, millal madalseis lähenema hakkab,» selgitas näitleja.

2016. aastal sattus Carrey skandaali, kuna teda süüdistati endise kallima Cathriona White’i surmas. White tegi 2015. aasta septembris enesetapu, jättes kirja, milles oli süüdistavaid sõnu ka Carrey suunas.

Jim Carrey ja Cathriona White FOTO: twitter.com

White’i pere süüdistas Carreyt, et staar ostis valenime all narkootikume, mille abil White endalt elu võttis. Pere arvates oleks White seni elus, kui ta ei oleks elanud koos Carreyga ega hakanud narkootikume tarvitama.

Jim Carrey kandmas ekskallima Cathriona White'i kirstu FOTO: Niall Carson/PA Wire/Press Association Images/Scanpix

Jim Carrey oli 1996 – 1997 abielus näitlejanna Lauren Hollyga ning 1987 – 1995 Melissa Womeriga. Carreyl ja Womeril on tütar Jane Erin Carrey, kes sündis 6. septembril 1987.