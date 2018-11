Skandaalset räpparit Tekashi6ix9ine’i ähvardab eluaegne vangistus

Väljaande Rolling Stone teatel arreteeris politsei 22-aastase räppari 18. novembril New Yorgis ning teda süüdistatakse mitmetes kuritegudes, kaasa arvatud rahapesus, väljapressimistes, relvastatud röövis ja seotuses Nine Trey Bloods kuritegeliku grupeeringuga.

«Meie andmetel kuulub see muusik Bloodsi jõuku. Ta on osalenud selle jõugu mitmetes kuritegelikes aktsioonides,» kommenteeris süüdistusadvokaat Michael Longyear Hernandezele süüdistuste esitamist.

Kohus ei andnud kautsjonivõimalust ja Hernandez ootab kohut trellide taga. Kohtu selgituse kohaselt on tegemist julmi kuritegusid toime pannud isikuga, kes on seni ühiskonnale ohtlik. Räppari advokaadi teatel kavatsevad nad kohtu otsuse mitte teda kautsjoni vastu vabastada edasi kaevata.

Lisaks Hernandezile arreteeris New Yorgi politsei veel viis tema lähikondlast. Nendeks on ta endine mänedžer Shottie, kodanikunimega Kifano Jordan ning ihukaitsja Crippy, kelle kodanikunimi on Faheem Walter, ihukaitsja Ishi, kelle kodanikunimi on Jensel Butler, ihukaitsja Mel Murda, kelle kodanikunimi on Jamel Jones ja ihukaitsja Fu Banga, kelle kodanikunimi on Fuguan Lovick.