«Mida te enese arvates teete?» Lekkis helisalvestis saatkonnas tapetud ajakirjanik Khashoggi viimastest sõnadest

Türgi väljaannete sõnul on uutelt helifailidelt kuulda, kuidas ajakirjanik, keda hoiti Istanbulis asuvas Saudi Araabia konsulaadis, sõnab: «vabastage mu käed».

Samuti on kuulda teda ütlemas: «Mida ta enese arvates teete?»

Väidetavalt on need ajakirjaniku viimased sõnad, enne seda kui teda piinati ja seejärel tapeti.

Helisalvestiselt on ka kuulda, kuidas üks mees, Türgi väljaannete sõnul Maher Abdulaziz Mutreb - kroonprints Mohammed bin Salmani käsilane, ajakirjanikule ütleb: «Reetur. Sind võetakse vastutusele.»

Möödunud nädalal lekkisid meediasse samuti heliklipid konsulaadis juhtunust. Toona kirjutati, et Khashoggi oli öelnud: «Ma lämbun... võtke see kott mu peast. Mul on klaustrofoobia.»