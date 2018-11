Video: hiiglaslik vesipüks pillutas Itaalias merekonteinereid nagu klotse

Itaalia meteoroloogide teatel on vesipüksil samad omadused, mis on maapeal möllaval tornaadol.

Itaalias on see sügis olnud väga tormine. Meteoroloogide teatel mõjutab sügistorme kliimamuutus, mille tõttu on need aasta aastalt aina võimsamaks muutunud. Hiljutistes tormides hukkus 17 inimest ja tormi tõttu sai kannatada 14 miljonit puud.