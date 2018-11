ÜHE VANA, TEISE UUS: Robert De Niro lõpetas oma 20 aastat kestnud abielu

Paari lähikondlane kinnitas väljaandele People, et nad on tõepoolest lahku läinud ning elavad eraldi.

«Vahel ei toimi asjad nii, nagu me loodame või soovime,» sõnas allikas.

De Niro ja Hightower abiellusid 1997. aastal, pärast kümmet aastat kooselu. Neil on üheskoos ka kaks last: 20-aastane Elliot ja 6-aastane Helen Grace.

See pole esimene kord, mil paarike lahku on läinud. 1999. aastal andis De Niro sisse lahutuse ning nõudis ka oma poja hooldusõigust. Toona said nad asjad korda ning lahutust lõpuni ei viidudki.