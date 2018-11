Revals - ehk mis saab siis, kui pilliusku muusikud kokku saavad

Revals on üks omamoodi punt. Lisaks sellele, et ameerikaliku kantri ja iiri folgi hõnguga lood on kuidagi müstilisel moel emakeelde valatud, läänelikku heatujulist energiat kaotamata kõik kuidagi eestlastlikult sünge ja sarkastiline. Nõnda tögatakse valitsust, tehakse kummardusi armastatud kolleegidele või mõtiskletakse hoopis päritolu ja elu kulgemise üle.

KAHEKSA

Enamik liikmeist on Eesti muusikasõpradele juba varasematest projektidest tuntud. Laval käib omavaheline sõbralik tögamine. Esinetakse kogu keha ja hingega.

Iga liige on silmapaistvalt karismaatiline, pilli valdamine käib mängleva kergusega. Bändis on esindatud muusikud mitmetel elujärkudel. Suurim liikmete vanusevahe on 26 aastat.

Soliste on kolm: Rait, Jaanus ja Merlin. Võiks arvata, et nii suure kollektiivi puhul kus isiksusi palju, on loomingulist protsessi keerukas juhtida. «Kodurahu on varmas tekkima kui inimestel on mõistus peas ja süda õiges kohas. Seni on lapsed ja pensionärid kenasti hakkama saanud,» muheleb bassist Danel Pandre.

Bändi värskeim liige on Jaanus Saago (28). Paljudele tuttav saatest «Eesti otsib superstaari», kus noormees oli üks finalistidest. Hilisemalt on ta teinud ilma mitmetes muusikaprojektides, millest üks edukamaid kindlasti bänd John Four.

Pikk ja nägus noormees on end võimsa hääle ja pehme, humoorika lavalise olekuga publiku südamesse viinud. Bändi bassist ja manager Danel Pandre kirjeldab Jaanust kui väga head lauljat heliloojat ja kamraadi. Jaanus liitus ansambliga pärast eelmise vokalisti Freddy Tomingase lahkumist.

Rait Sohkin (37) ehk Soku on üks peidetud pärl. Tundub, et alles ansambliga Revals on publik mehe laiahaardelise kähiseva hääle ja lavalise jõulise oleku avastanud.

Kuigi noormees oli edukas ka eelmises projektis Revolver, millest mingis mõttes Revals välja areneski. Võib-olla mäletavad mõned megafännid teda projektist nimega Cramp.

Üheks tuntumaks lauluks oli tolleaegse Kanal 2 ilmatüdruku Kairit Tuhkaneniga sisse lauldud lugu «Siis kui saabub päev», millele üllitamisel ajastukohaselt imelik ja esmapilgul juhusliku visuaaliga video.

Kuid ka ses lihtsas klipis mäletan Raidu läbitungivat pilku ja tumedat, kähiseva häält. Nõnda esineb Rait ka praegu. Teeb tõsise näoga nalja ja laulab öö hommikuks ja musta valgeks kui tarvis.

Samast bändis, kust Raitki enne Revalsit, tuleb ka Martin Saaremägi (37) ehk Kid. Koos musitseeriti Revolvris. Revalsis võtab ta lisaks uskumatule kitarrivaldamisele tiitli ka parimate juuste ja nendega vehkimise eest.

Martin on olnud bändikaaslaseks ka Jaanus Saagole, bändis John Four. Kunagi musitseeris ta 2006. aastal alanud koosseisus HND, mis nimetas end kratimetalli lipulaevaks.

Mõnes mõttes võib Martinit pidada selleks sütitavaks ivaks, kes Revalsi tekkele alguse pani. Temast sai magnet, kelle ümber mõttekaaslased kogunema hakkasid. Ühtlasi on Martin ka enamike Revalsi lugude autor.