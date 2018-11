Kae perra! Justin Timberlake müüs kodu ligi 7 miljoni eest maha - piilu sisse!

Luksuskorteris on seitse tuba, sealhulgas avatud planeeringuga elutuba, köök ja söögituba. Korteris on kõrged laed ning põrandast laeni ulatuvad aknad.

väljaanne vahendab ka, et katusekorteri maha müünud staarpaar pole siiski New Yorgiga hüvasti jätnud. Justin ja Jessica investeerisid 2017. aastal Tribeca naabruskonda, mis on ka teiste kuulsuste seas väga populaarne paik. Näiteks elavad seal Ryan Reynolds, Blake Lively, Harry Styles, Jake Gyllenhaal ja Meg Ryan.