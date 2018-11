Näitlejad, kes loobusid «Troonide mängu» rollist

«Kui sain sellest stseenist teada, siis ütlesin, et see ei meeldi mulle ja ma loobun rollist. Yara Greyjoyd kehastab Gemma Whelan ja temale see roll sobib,» teatas laulja.

Anderson ei avalikustanud, millist rolli talle pakuti, kuid selgitas, et ta 18-aastane tütar on talle rolli tagasilükkamise pärast siiani pahane.

«Minu 18-aastane tütar ei saa aru, et ma loobusin nii «Troonide mängu» kui «Downton Abbey» rollist. Talle need sarjad meeldivad ja ta oleks tahtnud ka mind neis näha. Mulle meeldib tegeleda asjadega, mida pean enda jaoks kasulikuks ja arendavaks. Näiteks koostööd režissöör Martin Scorsesega,» selgitas näitlejanna.

«Teatasin, et ma ei saa. Mu isa ja onupoeg sõnasid siis, et olen loll, kuna rollist loobusin, sest nende arvates on «Troonide mäng» ainus hea ja vaadatav seriaal ning et ma jään loobumist elu lõpuni kahetsema,» lausus näitleja.