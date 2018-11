Öed kirjutasid loo, milles naeravad nii enda kui teiste üle: kindlasti ei tohiks seda ründava loona võtta!

Ödedel on selja taga raju aeg: mitu bängerit, uus album ja nüüd ka osalemine Eesti Laulul - kuidas nad seda kõike jõuavad ning kust kohast küll tuleb nende power? «Saaremaalt,» teab Tuuli Rand kiiresti öelda, muheledes nõustub temaga ka Kristel Aaslaid.

Tegelikult leiavad tüdrukud, et selle kõige taga on hea toit, natuke trenni, head sõbrad, inimesed, tiimikaaslased ja hea kodu. «Öed oleme küll me, aga meie taga on nii lahedalt suur ja äge tiim tegelikult. See ei ole vaid me kaks, vaid seda on palju rohkem,» sõnab Tuuli.

Teadupoolest oli Kristel möödunud aastal Eesti Laulu poolfinaalide saatejuht. Elu24 uuris, kumb on laulva näitlejatari jaoks raskem? «Ma arvan, et osalemine, sellepärast, et saatejuhina ma teadsin, mida ma tegema pean ja ma teadsin, et ma ei võida,» sõnab ta naerdes.

«Nüüd on pigem natukene ikka see soov võita,» lisab ta. «Pinge on ikka suurem, selles suhtes oli väga tore eelmisel aastal hängida kõikide toredate osalejatega ja see oli väga tore kogemus. Mulle väga meeldis see,» lisab Kristel.

Ent ka Tuuli on varasematel aastatel Eesti Laulust erinevate projektidega osalenud. Mis on tänavu teisiti ja kas üldse on midagi? «Ma arvan, et mida rohkem sa oled osa võtnud, seda lihtsamaks see protsess läheb.»

«Ma arvan, et me lähme sel aastal Eesti Laulule teadlikumalt,» lisab Tuuli. «Ma arvan, et mõtleme hästi läbi, mis me teeme ja kuidas me teeme ja siis vaatame, mis juhtuma hakkab.»

Millest räägib Ödede võistluslugu? «Lugu räägib sotsiaalmeediast,» sõnab Kristel. «Pealkirjaga «Öhuloss» ja räägimegi sellisest pilvekesest ja natukene ka eneseirooniliselt, sest me kõik teeme seda, olgem ausad - me kõik scrollime internetis ja loome endast paremat kuvandit. Põhimõtteliselt sellest see räägib,» kirjeldab lugu Tuuli.

«Selline enda üle naermine ja miks ka mitte natukene teiste üle, aga sa ei saa teisele näpuga näidata, ilma et kolm näppu sulle enesele tagasi näitaks. Kindlasti ei tasuks seda ründava loona võtta,» lisab Kristel.

Öed paistavad alati nii lustakad ja rõõmsad, ent teadupoolest on ju lihastele õedele väikene kraaklemine väga tavaline, kuidas on lood Ödedega - kas ka nemad vahel tülitsevad? «Meie vahel on ausus, kaklust pole küll olnud selle kümne aasta jooksul, vähemalt mitte sellist, nagu on Kristelil ja tema päris õel» naerab Tuuli.

«Kindlasti mitte,» nõustub ka Kristel. «Seal on juba veri, mis seob ja lahutab.»

«Ma mäletan, kui Kristeli õde võttis temalt riideid ja Kristel oli nagu: ta jälle võttis mu riideid!» meenutab Tuuli. «Oleks ta siis lihtsalt võtnud, seal olid plekid peal...» kostab Kristel selle peale.

«Meil on Tuuliga tore kokkulepe, et meil ei ole mõtet seda teha, kui me jätame asju ütlemata ja elame enda sees mingeid sõnu läbi suuremalt, kui need tegelikult väärt on.»

«Siiamaani on see väga hästi toiminud ja see on tore, sest ilmselgelt ei saa sada protsenti kõik kõigega rahul olla, mis juhtub, nii et me anname endast parima, et me ei laseks mingitel lollakatel möödarääkimistel või arusaamatustel endale kuidagi keerata. Ma arvan, et me oleme piisavalt vanad inimesed juba - täiskasvanud, noored ja targad tüdrukud.» sõnab Kristel.

«Koostöö on võti,» lisab omalt poolt Tuuli.