Mida peidab endas mängukaart ruutu 8?

Kasutaja selgitas, et sel kaardil jäävad silma kaheksa ruutu, kuid mitte see, et neist ruutudest moodustub kaheksa.

Mängukaardil ruutu kaheksa on näha kujundite vahel numbrit 8 FOTO: twitter.com

«Kas keegi näeb kujundite vahel numbrit 8? See on seal selgelt olemas, kuid isegi professionaalsed kaardimängijad ei pane seda tähele,» selgitas Twitteri kasutaja.

Plinkety Plink lisas, et ta sai palju tagasisidet oma tähelepaneku kohta.

«Inimesed kommenteerisid, et nad on ruutu kaheksat näinud kogu elu, kuid ei ole varem märganud sel kaardil numbrit 8,» lisas @PlinketyPlink.

Sotsiaalmeedia kasutajad tõstsid esile, et on palju logosid, kunstiteoseid ja muud, milles on varjatud sümboleid.

Kaheksal on läbi ajaloo olnud mitmeid tähendusi. See tähistab lõpmatust, Aasia kultuurides on kaheksa õnnenumber ning astroloogias on 8 Skorpioni number.