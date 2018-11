Dagens Nyheteri andmetel pääses vene spioon Rootsis uuriva ajakirjanduse kursusele

Rootsis asutati 2012. aastal abiprojekt Scoop Russia, mille eesmärgiks on koolitada venelastest uurivaid ajakirjanikke. Lisaks on neile määratud stipendium, mille eest saavad Rootsis osaleda kursustel ja Venemaal teha uurivaid lugusid.

Oma tausta ta eriti ei paljastanud. Kursuse avaldusel märkis ta, et on ülikoolis õppinud vene keele õpetajaks ja hakkas alles 40-aastasena õppima ajakirjandust.

Mehe tausta uurimine näitas, et ta on Venemaal saanud paar ajakirjandusauhinda ja on lasknud end jäädvustada Venemaa demokraatlike jõudude seltsis. Siiski on ta seotud ka GRUga, olles varem sõjaväeluure eriüksuses.