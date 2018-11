Video: hullud Islandi rokkarid on jälle Tallinnas

See melanhoolsus on mingil määral kindlasti pärit just metalmuusika algetest - bändi vokalist Aðalbjörn «Addi» Tryggvason on öelnud, et südames ollakse endiselt just metalbänd, isegi kui heliliselt enam standardse metalbändi moodi ei kõlata. Samamoodi on Solstafiri muusikalise iseloomu lihvimisele kaasa aidanud Islandi karm kuid kaunis loodus, mille lahutamatuteks elementideks on jääkülmad tormituuled, tormised lained, muinasjutulised virmalised, purskavad vulkaanid ning kuumaveeallikad.