Pildid ja video: Pompei magamistoast leiti fresko, millel luige kuju võtnud jumal rasestab sureliku Leda

Asjatundjate hinnangul on tegemist sureliku naise Ledaga, kuna ta juures on luik, kes esindab Vana-Rooma jumalat Jupiteri, teatab msn.com.

«Leda ja luige freskosid on Pompeis, kuid ka lähedal asunud Herculaneumis, mis samuti hävines 79. aastal pKr. Nüüd leitud fresko kujutab, kuidas luik ehk Jupiter rasestab Leda. Antiikajal oli see populaarne teema, mida kujutati eelkõige magamistubade seintel,» teatasid arheoloogid.

Kaart, millel on kujutatud 79. aasta pKr Vesuuvi vulkaani tuha alla jäänud Pompeid ja Herculaneumi ning teisi lähedal asunud linnu

Pompei arheoloogiapargi juht Massimo Osanna sõnul on nüüdne freskoleid eriline, kuna Leda on paigas, kust avanes vaade kogu ruumile.

«Leda vaatab ruumi sisenejaid ja seal olijaid oma sensuaalse pilguga. Ei ole kahtlust, millele see pilk viitab. Lisaks magamisele tehti selles magamistoas ka muud, mis on seotud kirega,» lisas Osanna.

Freskol on näha, et luik on Leda süles ja naine kaitseb lindu oma mantliga.