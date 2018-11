Hiinas saadeti rohkem kui 10 aastaks trellide taha homoerootilise romaani naisautor

Hiinas ei ole homoerootilised romaanid haruldus, vaid neid on internetis üsna palju. Hiina seadus sätestab, et inimestele, kes müüvad üle 5000 eksemplari homoerootilisi romaane ning teenivad sellega 10 000 jüaani (1200 eurot) või rohkem, saab esitada kriminaalsüüdistuse.

Seadusest hoolimata on Hiinas homoerootilised armastuslood populaarsed. Hiina keeles on termin «funu», see tähistab naisi, kes on homoerootiliste romaanide fännid.