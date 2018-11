Video: California metsapõlengualal on oodata sademeid, kuid need tekitavad uue ohu

Osariigi õhk on seni suitsust paks, kuid vihm peaks õhku värskendama ja aitama viimaseid tulekoldeid kustutada, teatab cnn.com.

Nii ilmaennustajad kui päästetöötajad hoiatasid, et tugevad vihmad võivad tekitada uue ohu, milleks on mudalaviinid.

Kuna koos puudega on ka metsa alustaimestik hävinenud ja muld taimedeta, siis võib vihmavesi suures koguses mulda kaasa viia.

«Enamik tuletõrjujaid om mäestikupiirkonnas, mis järsk ja kus on kuristikke. Kui vihma tõttu raske mudamass seal liikuma hakkab, siis seab see tuletõrjujate elu ohtu. Muda võib murda ka tules püsti jäänud puid,» teatas California tuletõrjeameti Cal Fire asejuht Scott McLean.

McLean lisas, et 11 päeva tagasi alguse saanud põleng on 96 protsendi ulatuses kustutatud, jäänud on veel üksikud tulekolded, mis asuvad rasketi juurdepääsetavatel aladel ning nende kustutamine võib võtta aega selle kuu lõpuni.