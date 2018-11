Tomi Rahula Eesti Laulule esitatud lugudest: eesti keeles on miskipärast tunda hästi palju diletantlikkust

Saadetud lugusid kommenteerides ütles Rahula, et enamik neist on välismaise tunnetusega.

Eesti Laulu uus juht Tomi Rahula käis täna Bert Järveti saates, kus ta rääkis Eesti Lulule esitatud lugudest. Talle jäi silma (või kõrva) kõige enam see, et inglise keelsed laulud on professionaalsemad ja eesti keelsed diletantlikud.