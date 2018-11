Riigikogulane Laine Randjärv: valitsus on otsustusvõimetu ja peataolek on valdav

«Valitsus on otsustusvõimetu ja peataolek on valdav,» parastas Randjärv.

«Rändepoliitika dokument on nagu "Tatika ja Vesipruuli surnud koer", mida püütakse valitsuse ja riigikogu vahel nüüd "üle aia" edasi-tagasi pilduma hakata. Ma leian, et valitsuse (kes soovib end koalitsioonina näidata) ülesanne on tegelda nii ühiskonna informeerimise, inimeste turvatunde tagamisega. Oma vastutusest taganemine on ebaküps ja lapsik,» lisas ta.