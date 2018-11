VIDEO: kuidas suhtub Dave Benton tütre püüdlustele samuti Eurovisioonile jõuda? Sissi: sain telefonikõne selle kohta, mis mu laval olema hakkab

Elu24 uuris ka, millest räägib Sissi lugu «Strong»? «Minu laul on sõna otses hümn, mille ma iseendale kirjutasin. See laul sündis nelja päevaga ja niimoodi, et selleks päevaks, kui oli vaja laul ära saata, oli see valmis,» rääkis noor lauljatar.

«Ehk siis nädal enne seda oli hullupööra kiire - lindistamine, ööd veedetud stuudios...» lisas ta.

«Minu laul räägib sellest, et täpselt nagu iga inimene siin maailmas, olen ka mina tugev ja et me kõik võime olla need, kes me oleme. Väga selline positiivne laul,» võttis ta asja kokku.

Kuidas on Sissil pinge ja lavanärviga, kas «Eesti otsib superstaari» saade karastas ära? «Pinget mul ei ole tavaliselt. Minu sellised pingelised hetked on veedetad raamatu või joonistusploki taga - ma kuidagi rahustan end nii maha, loen ja saan aru, et see, et ma stressan ei aita mitte kedagi ja see lihtsalt teeb mul endal olemise raskemaks,» sõnas ta.

Lisades: «Lavahirmu pole mul olnud kunagi vist. Nii kaua, kui ma mäletan, ei ole mul olnud hirmu lavale astuda, see on nagu selline kodune tunne minu jaoks.»

Teadupoolest võitis just Sissi isa, Dave Benton 2001. aastal koos Tanel Padariga Eurovisiooni, kuidas suhtub ta oma tütre püüdlustele samuti Eurovisioonile pääseda? «See moment, kui mu vanemad said teada, et ma sain edasi, oli see hetk, kus ma sain telefonikõne sellest, mis mu laval hakkab olema nüüd,» tunnistas Sissi.

«Mu ema, isa ja õde jõudsid juba terve sõu mulle valmis teha, ehk siis see on väga suur asi. Kõik pead on mängus, kõik mõtlevad ideesid välja ja kogu aeg käib üks suur brainstorm (ajurünnak - ingl k.),» lisas ta.

Elu24 uuris ka, mida ennustab Sissi ise, kui hästi tal võistlusel läheb? «Ma tahaks loota, et läheb hästi. Ma usun, et iseendasse uskumine on hästi tähtis ja ma usun, et mul võib minna hästi - miks mitte,» tunnistas Sissi.