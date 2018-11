Maailmakuulsa hevibändi maaletooja kimbatuses: Kultuurikatlasse ei mahu nii palju inimesi kui plaanitud

Facebookis läks selle peale käima tuline arutelu, kuna Kultuurikatla suurimasse saali mahub kodulehe andmetel püsti seisma umbes 900 inimest. Kuigi esimesed kaebused kustutati ürituse Facebooki lehelt ära, konsulteeris kontserdi korraldaja mahutavuse osas uuesti Kultuurikatlaga ning täpsustas, et pileteid müüakse 1500 asemel hoopis 1400. Kuhu mahutatakse aga need 500 inimest, kes Kultuurikatla info kohaselt saalist välja jääma peaksid, siiani teada pole.

Pahameelt avaldas Facebookis ka kontserdi korraldaja, kes oli piletimüüki planeerinud vastavalt saali haldaja varasemale infole. «Korraldajal pole rõõm, kui eelarves on arvestatud ühe inimeste hulgaga ja siis selgub, et müüa saab x-arv pileteid. Korraldaja on kinnitanud bändiga eelarve, piletite hinnad jne,» andis RLE kontsertklubi teada. Kuigi korraldaja sõnul võiks kontsert toimuda ka suuremas kohas, on takistuseks see, et bändile sobis ainult üks kuupäev.