Pildid ja video: skandaalne skulptor Damien Hirst üllatas Kataris loote ja vastsündinu skulptuuridega

Katari elanikud on islami usku ja see skulptuur on neid nii üllatunud kui solvanud, tekitades ka kriitikat.

Katari arstide ja kunstnike arvates ei peaks sellist skulptuuri häbenema, sest see näitab, kuidas me siia ilma saabume.

«Meie arvates on see skulptuur õiges kohas, kuna selles haiglas hoolitsetakse nii emade kui laste eest. Osadele inimestele see meeldib, sellest on saanud populaarne pildistamiskoht. Teistele mitte, sest see on nende silmis liiga anatoomiline,» sõnas Doha kunstifondi esindaja Layla Ibrahim Bacha.