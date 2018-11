VIDEO: Sünne Valtri avalikustas oma suurima südamesoovi: olen seda soovinud alates 15. eluaastast!

Valtri on tegus naisterahvas: erinevad teleprojektid, esinemised, käekotid ja nüüd ka Eesti Laul. Kuidas ta küll kõike seda jõuab? «Ma ei tea. Peab jõudma ju, kodus diivanil istudes ei saavuta midagi ju.»

«Käekottide kohta ma ütlen nii palju, et mina neid isiklikult ei tee. Siiski teeb konkreetselt inimene ja ma olen seal juures nägu ja nimi ning aitan natukene nõu ja jõuga. Üldiselt on enamus mahti ikka minu ema peal,» lisab ta.

Mida on Sünnel oma võistusloo kohta öelda? «See lugu räägib täiesti sada protsenti minu enda elust. See räägib sellest, et Sünne, ole nüüd hea ja võta ennast kokku, tee nüüd seda, mida sa kõige rohkem tahad. Aitab sellest virr-varrist,» kirjeldab ta oma lugu.

«Ma olen viieteistkümendast elueast saati soovinud osaleda Eurovisioonil. Nüüd siis loomulikult on meil viimastel aastatel Eesti Laul olnud, mis on meie jaoks ju täpselt sama.»

Samuti räägib ta, kuidas on ta läinud lugematuid kordi magama nii, et ise unistab sellest, kuidas ta ühel päeval esineb lavalaudel sadadele tuhandetele inimestele, kuulates peas ühte viisi. «See viisijupp, ma pean ütlema, mis ma nüüd siis esitasin, ei erine väga palju sellest, mida ma kuulsin 15-aastasena.»

«Seal kindlasti on natukene muudatusi sees, ma ise olen ka loodetavasti natukene arenenud, aga see on tõsiselt üks minu suurimaid südamesoove üldse,» lisab ta.

Võistluslugu on ingliskeelne. Miks ei laula ta emakeeles? «Ainult seetõttu, et inimesed väljaspool Eestit saaksid ka aru, millest ma räägin.»

Kuidas on lood eelneva tuntusega, kas see tuleb kuidagi võistlusel kasuks või ei loe see üldse? «Eks see tuntus tuleb kindlasti kasuks, kuna kui publik juba tunneb sind, siis nad oskavad sulle võib-olla natukene paremini kaasa elada kui täiesti tundmatule näole.»

«Kuid selleks, et siia 24 sekka pääseda, ei olnud sel tuntusega mingit pistmist,» lisas ta. «Aga ma loodan, et kõik, kes mu lugu alates 1. detsembrist kuulevad, ma väga siiralt loodan, et teile see meeldib ja kui on vaja, teeme selle ka eesti keelseks,» lubab lauljatar.