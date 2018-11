VIDEO Kerli Kivilaan kooselust Taukariga: oleme üksteise kõige julmemad kriitikud

«Elu24 uuris ka, millest räägib ingliskeelne lugu «Cold Love»? «See lugu räägib eestikeeli külmast armastusest ehk et ma tahaksin väga juba, et kuulajatel oleks võimalik see enda jaoks lahti mõtestada,» sõnas Kivilaan, lisades: «mis ta minu jaoks tähendab, et ta on nagu selline armastus, mis on peaaegu, aga mitte päriselt.»

Kivilaan on tegelikult ka varasemalt Eesti Laulu osalenud, miks otsustas ta seda teha tänavu? «Eesti Laul on minu meelest üks olulisemaid ja lahedamaid sündmusi, mis üldse eesti muusikutele ja lauljatele korraldatakse,» sõnas ta.

«Tookord olime me Põhja-Tallinna ja Jaagup Kreemiga ja ma mõtlesin seekord, et oleks tore ka üksinda proovida - äkki läheb õnneks.»

Teadupoolest langeb Eesti Laulul osalejatele suur tähelepanu, kas Kerli on selleks ikka valmis? «Nii valmis, kui selleks olla saab,» muheleb ta.

Ent kuidas on lood kriitikaga? «Ütleme nii, et ma püüan hakkama saada. Tuleb olla kõigeks valmis ja kõige olulisem selle asja juures on enesekriitika.»

Samuti uuris Elu24, kuidas muusikute vaheline koostöö koduseinte vahel käib? «Ma ütleks, et me oleme üksteisele omavahel kõige julmemad kriitikud. Meil ei ole mingit filtrit, ütleme kohe nii, nagu asi on ja me juba teame kuidas see käib ja me ei solvu ning ei võta südamesse. Ma arvan, et see aus kriitika, mida sa kuuled ilma filtrita, on hästi hea,» leiab lauljatar.