ELU24 VIDEOLUGU: pätid hullavad Eesti sekspoodides - varaste hõlma alla kaovad isegi tühjad vagiinakarbid

Milline on erootikapoodide tavapärane klient?

Kindlasti on suurem osa tavapärastest klientidest suhtes inimesed, kes otsivad vastust küsimustele või lahendust olukordadele. Tervisemuresid me siin ei lahenda, aga väiksed mured lahendame kindlasti ära.

Tihtipeale on soov teha oma kallimale meeldivaid üllatusi. Need on ju nagu mänguasjad täiskasvanutele. Meie juurest saab kindlasti väga palju inspiratsiooni ja lahedaid ideid. Inimesed tahavad oma ellu ju ikkagi uusi teravaid kogemusi.

Kristina Valing Planet Amori erootikapoes FOTO: Konstantin Sednev / Eesti Meedia

Te mainisite väikeseid muresid – mida täpselt te nende all mõtlete?

Mehed peamiselt tahavad oma tundlikkust tõsta või maha võtta, erektsiooni toetada või suguakti pikendada. Ka erektsioonihäiretele on võimalik lahendust leida. Kui me räägime naistest, siis tihtipeale on probleemid natukene nõrga libiidoga. Naisterahvastel hakkab palju asju peast peale. Ei maksa kohe ennast süüdistada.

Seda me räägime ka meestele, kes otsivad siit naisterahva abistamiseks näiteks stimuleerivaid tilkasid. Mehed peavad aru saama, et nad peavad ise käituma nii, et naine on viidud sellele lainele. See on rumal ootus, et ostab tilgad ja naine muutub kardinaalselt.

Nii lihtsalt need asjad ei käi, tuleb ikka kusagilt mujalt alustada ja rohkem pingutada. Teinekord piisab ka lihtsalt komplimentidest.

Milline on teie poe kõige populaarsem toode?

Päris kindlasti kohe vibraator. Läbi aastate.

Palju sõltub ka ajast. Suvel ostetakse rohkem stimuleerivaid vahendeid, kondoome ja libesteid, sest suvisel ajal on võimalik rohkem kohata juhupartnereid. Kui on tegemist naistepäeva või sõbrapäevaga, siis ostetakse jällegi armsaid kingitusi oma partnerile. Nädalavahetusiti ostetakse rohkem stimuleerivaid vahendeid. Eks inimestel ole plaanid tehtud ja valmistavad end nädalavahetuseks ette.

Millal on teil poes kõige rohkem kliente?

Nagu igal pool kaubanduses, mõjutavad ka meid kuu alguses tulevad palgad. Kuu lõpp vajub ära. Kiirem on ka tähtpäevadel ja suvel. See on ka arusaadav, sest inimesed on aktiivsemad ja palju on puhkuseid. Igal pool kaubanduses on ühesugused rütmid.

Erootikapood Planet Amor FOTO: Konstantin Sednev / Eesti Meedia

Kui suur on probleem erootikapoodides varastamisega Eestis?

See probleem oleks kindlasti palju suurem, kui me ei jälgiks inimesi, kes üritavad varastada. On ju teada, et mingi osa rahvast ei käigi tööl, vaid see on nende sissetuleku allikas. Kui nad midagi varastavad, müüvad selle maha ja see ongi nende nii-öelda amet.

Varastatakse igalt poolt, absoluutselt kõike. Ma olen täiesti kindel selles. Ei ole ühtegi erootikapoodi, kust ei üritata midagi varastada.

Milline on tavapärane näppaja?

Arvan, et kõige tavalisem varas on narkomaan. Siiani pole ükski naisterahvas vahele jäänud, alati on olnud nooremad mehed.