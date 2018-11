Pildid: Austraalias saab palgata alasti aedniku

Firma vastas kriitikale sellega, et hakkas sel aastal pakkuma ka alasti aednike teenust Bare All Gardeners, mis on suunatud eelkõige igavlevate koduperenaiste elu vürtsitamiseks ja geikogukondadele silmailuks, teatab new.com.au.

Bare All Cleaners asutaja Brett Jones selgitas, et nad said kõnesid nii koduperenaistelt kui geidelt, et kas neil on lisaks alasti puhastusteenindajatele pakkuda ka alasti aednikke.

Brett Jones FOTO: Caters News Agency/Scanpix

«Saime aru, et selliste aednike järele on nõudlus ja nii me tulimegi uue teenusega turule,» lausus Jones.

Firma asutaja teatel töötavad neil professionaalsed heterodest aednikud, kes teevad aiatöid, kuid oskavad puhastada ka basseini.

Alasti aednik FOTO: Caters News Agency/Scanpix

Firma kõik aednikud on meessoost ja nende töötunni hind on 169 Austraalia dollarit (108 eurot).

Jones lisas, et kuna tegemist on eraaedades töötamisega, siis ei riku nad Queenslandi seadust, mis keelab avalikus kohas alasti olemise ja genitaalide paljastamise.

42-aastane alasti aednik Leeroy Evan sõnas, et ta on alasti aiandusega tegelenud juba kaua aega ning alasti olemine on tema loomulik olek.

Queenslandi võimud ja meedia on alasti aednike teemal sõna võtnud. Nende seisukoht on, et tegemist on moraalivaba teenuse ja sündsusetu enesepaljastusega, mis tuleks lõpetada.

«Meid, alasti aednikke on kritiseeritud, et oleme ebasündsad. Kui vaadata sotsiaalmeediat, siis seal on palju alastipilte ja mitte keegi ei pea neid ebasündsaks. Elame topeltmoraalis. Vihkajad jäävad alati vihkama, kuid me ei pööra neile tähelepanu. Meie eesmärgiks on elu lõbusamaks ja paremaks muutmine ning just seda me alasti aiandusega teeme,» selgitas aednik Evan.