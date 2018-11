Julian Assange’i sõber Pamela Anderson kritiseeris Austraalia peaministri «alatuid» kommentaare

51-aastane Anderson pöördus 50-aastase Morrisoni poole, et Austraalia peaminister aitaks oma kaasmaalasel, paljastusorganisatsiooni WikiLeaks asutajal Julian Assange’il pääseda Ühendkuningriigist, kus ta elab Londonis Ecuadori saatkonnas, tagasi kodumaale Austraaliasse, teatab telegraph.co.uk.

«Kõigepealt, ma ei tee seda. Teiseks on paljud mu sõbrad pakkunud end lahendama probleemi, mis on tekkinud Pamela Andersoniga. See sekspomm ei saa üldse aru, millest räägib,» lausus Austraalia peaminister.