Koomik Mattias Naan paljastas «peavoolumeedia vandenõu»: nad üritavad seda fakti kinni mätsida

Näitleja Kristel Aaslaiu kallim juhtis Instagramis tähelepanu faktile, et homme, 19. novembril tähistatakse meestepäeva. See tähtpäev jääb aga sageli naistepäeva varju ning pahatihti üldse märkamata. Et seekord nii ei läheks, tegi Naan sotsiaalmeediasse hoiatava postituse.