«Aeg on rääkida seksist robotiga»: president Kaljulaidist aktimaali teinud kunstnik tuli lagedale uue provokatiivse teosega

Seltskonnakaunitari Triin Tulevi värvikas eksabikaasa Toivo Pilt šokeerida ei karda. Eelmisel aastal tegi ta Kersti Kaljulaidist aktimaali, millel kujutas presidenti tätoveeringutega. Hiljem selgus, et seitsme minutiga maha müüdud maal oli tegelikult hoopis plagiaat, kuna kehamaalingud olid varastatud kuulsalt briti tätoveerijalt Glenn Cuzenilt, kes lubas Pildi kohtusse kaevata.

Nüüd on Dressi-Toivoks kutsutud mees lagedale tulnud uue maaliga, millel napis riietuses Kaljulaid robotitega miilustab. Provokatiivse maali aluseks on presidendi hiljutine sõnavõtt, milles ta mõtiskles, millised saavad tulevikus olema inimeste suhted, sealjuures seksuaalsed suhted, robotitega – mis on keelatud ja mis mitte.