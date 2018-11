Maire Aunaste riigikogus töötamisest: ma kartsin, et mind võidakse millegagi visata, ma kartsin pilke, ma kartsin kõike

Maire selgitas, et talle heidetakse ette, et ta ei tee midagi, et ta on null, et temast ei sõltu mitte miski. «Mul on sellistest väljaütlemisest olnud selliseid depressioone,» tunnistas Aunaste nuttu tagasi hoides. «Ma ei ole kunagi arsti juurde läinud, sest ma ei tea, kas see on depressioon või lihtsalt see, et ma tahaks olla madalam kui muru, aga see oli vist teine suvi, kui ma tundsin, et ma hakkan Kaarli kirikus juures ... seal on valgusfoor ja kui tuli läks roheliseks ning oli vaja üle tee minna, siis ma ei julgenud seda teha. Tead, miks? Sest ma tundsin, et kõik autojuhid vaatavad mind: et näe, see on see Aunaste; tuleb sealt Toompea poolt ja tahab üle tee minna. See ei ole vist eriti tervislik seisund,» kirjeldas naine.