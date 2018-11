Vürtsitüdruku ülestunnistus: Mel B tarbis X-faktori saate filmimise ajal suurtes kogustes kokaiini!

43-aastane Mel B hakkas kokaiini tarbima, et saada vaimselt hakkama oma vägivaldse abikaasa Stephen Belafonte käitumisega, vahendas The Sun . Naine ütles oma narkootikumide tarbimise kohta: «Ma olin kurb ja haletsusväärne inimene. Ma olin kontrolli alt väljas.»

Ta tunnistas: «Ja siis ma palvetasin: Jumal, anna mulle andeks, et ma kokaiini võtsin, aga palun, Jumal aita mul see päev üle elada.»

«See tuimestas mu valu. See aitas mul piisavalt end koguda, et ma suudaksin funktsioneerida, ja kõik peale saate unustada,» lisas Spice Girls laulja.

Oma raamatus «Brutally Honest» tunnistas ta, et ta ei usu, et kokaiini tarvitamine mõjutas tema otsuseid telekanalil ITV jooksnud talendisaates, kus ta oli kohtunik koos Simon Cowelli, Louis Walshi ja Cheryliga. Mel kinnitas, et ta ei tarbinud saate salvestamise ajal kunagi narkootikume.

Mel sõnas, et kuigi ta ei ole uhke, et ta kokaiini tegi, siis ei saa ta eitada, kuidas droogid teda sel perioodil aitasid. «Ma istusin autos mõned minutid ja tõmbasin ühe rea, enne kui ma Stepheniga kokku sain. Ta teadis seda. Fakt on see, et ma petsin end, kui arvasin, et olin leidnud maagilise valemi, kuidas oma probleemidega hakkama saada. Kokaiin vaid süvendas minu depressiooni ja muutis mind permanentselt ärevaks ning äkiliseks.»